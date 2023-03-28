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1 час назад

Чехия предоставила убежище более полумиллиону беженцев с Украины

ТАСС

Чехия выдала с 24 февраля 2022 года беженцам с Украины более 500 тыс. виз, позволяющих получить временное убежище в республике. Об этом сообщил в понедельник вечером новостной портал irozhlas.cz.

Чехия предоставила убежище более полумиллиону беженцев с Украины
Фото: ТАССТАСС

В последнее время, как следует из сообщения, еженедельно выдавалось в среднем 2 100 подобных виз. Они открывают беженцам доступ к услугам здравоохранения, получению образования и трудоустройству. Многие украинцы, получившие статус, нашли работу в Чехии.

Специальные визы в связи с военным конфликтом, как ранее проинформировали чешские СМИ, могут получить проживающие на Украине граждане третьих государств, вынужденные за рубежом искать убежище из-за конфликта в этой стране. Подавляющее большинство украинских беженцев составляют женщины и дети.

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