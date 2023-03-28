Чехия предоставила убежище более полумиллиону беженцев с Украины

Чехия выдала с 24 февраля 2022 года беженцам с Украины более 500 тыс. виз, позволяющих получить временное убежище в республике. Об этом сообщил в понедельник вечером новостной портал irozhlas.cz.
В последнее время, как следует из сообщения, еженедельно выдавалось в среднем 2 100 подобных виз. Они открывают беженцам доступ к услугам здравоохранения, получению образования и трудоустройству. Многие украинцы, получившие статус, нашли работу в Чехии.
Специальные визы в связи с военным конфликтом, как ранее проинформировали чешские СМИ, могут получить проживающие на Украине граждане третьих государств, вынужденные за рубежом искать убежище из-за конфликта в этой стране. Подавляющее большинство украинских беженцев составляют женщины и дети.