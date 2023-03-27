Додон считает, что конфликт на Украине положит конец однополярному миру

"То, что происходит сейчас на Украине, - борьба не за Украину, а за будущий мировой порядок. Это борьба двух больших сил: Востока, у которого есть ресурсы, и Запада, у которого есть печатный станок", - полагает он. "Однополярному миру приходит конец. Его сменит многополярный мир. Мы уже видим, как БРИКС снижает зависимость от доллара", - сказал Додон 27 марта в интервью телеканалу N4.