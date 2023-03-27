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23 минуты назад

Додон считает, что конфликт на Украине положит конец однополярному миру

ТАСС

Бывший президент Молдавии Игорь Додон считает, что после конфликта на Украине однополярному миру придет конец.

Додон считает, что конфликт на Украине положит конец однополярному миру
Фото: ТАССТАСС

"То, что происходит сейчас на Украине, - борьба не за Украину, а за будущий мировой порядок. Это борьба двух больших сил: Востока, у которого есть ресурсы, и Запада, у которого есть печатный станок", - полагает он. "Однополярному миру приходит конец. Его сменит многополярный мир. Мы уже видим, как БРИКС снижает зависимость от доллара", - сказал Додон 27 марта в интервью телеканалу N4.

По его мнению, у Молдавии больше шансов выжить как независимому государству, если она будет сотрудничать с Востоком.

"Где будет Молдова во всей этой ситуации? С экономической точки зрения у нас больше шансов выжить, если мы будем ближе к Востоку", - подчеркнул Додон.

Летом 2022 года в Молдавии начались массовые антиправительственные протесты, участники которых требуют отставки президента Майи Санду и правительства, сформированного проевропейской Партией действия и солидарности. Они обвинили власти в резком падении уровня жизни в стране и неспособности справиться с кризисом. Протестующие указывали на многократно выросшие цены на продовольствие, газ, электричество, другие товары первой необходимости, рекордную за последние 20 лет инфляцию в 30%. Руководство страны критиковали за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ и за политическое давление на представителей оппозиции, милитаристские заявления на фоне украинского кризиса.

В мире,Майя Санду,Игорь Додон,БРИКС,
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