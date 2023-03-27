Китай отреагировал на решение Совбеза ООН по "Северным потокам"

Пекин считает, что необходимо провести беспристрастное расследование подрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2", его результаты следует обнародовать как можно скорее. Об этом заявил в понедельник зампостпреда Китая при ООН Гэн Шуан, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации.
"Эта злостная диверсия затрагивает безопасность не только европейской, но и мировой, транснациональной инфраструктуры. В интересах всех стран <...> объективное, беспристрастное и профессиональное расследование произошедшего, чтобы как можно скорее были опубликованы сведения о его результатах и были привлечены к ответственности виновные", - подчеркнул дипломат.
Китай сожалеет, что Совбез ООН не принял резолюцию о расследовании диверсий на "Северных потоках", отметил зампостпреда.