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1 час назад

Китай сожалеет, что Совбез ООН не принял резолюцию по "Северным потокам"

ТАСС

Пекин считает, что необходимо провести беспристрастное расследование подрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2", его результаты следует обнародовать как можно скорее. Об этом заявил в понедельник зампостпреда Китая при ООН Гэн Шуан, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

Китай отреагировал на решение Совбеза ООН по "Северным потокам"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Эта злостная диверсия затрагивает безопасность не только европейской, но и мировой, транснациональной инфраструктуры. В интересах всех стран <...> объективное, беспристрастное и профессиональное расследование произошедшего, чтобы как можно скорее были опубликованы сведения о его результатах и были привлечены к ответственности виновные", - подчеркнул дипломат.

Совбез ООН отказался принять резолюцию РФ по «Северным потокам»

Китай сожалеет, что Совбез ООН не принял резолюцию о расследовании диверсий на "Северных потоках", отметил зампостпреда.

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