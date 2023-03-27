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36 минут назад

Херш: США никогда не будут расследовать подрыв «Северных потоков»

Елена Прошина

Журналист из США Сеймур Херш заявил, что Белый дом мог бы закончить расследование взрывов на нитках российского газопровода «Северный поток» за несколько дней, но никогда не будет это делать. Об этом сообщает RT.

Херш: США никогда не будут расследовать подрыв «Северных потоков»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам Херша, «невероятные разведывательные возможности» Вашингтона позволили бы найти виновных в диверсии за несколько дней.

«Белый дом заниматься этим не будет, поскольку и так знает, кто это сделал. Зачем запрашивать такую работу? Зачем все это где-то фиксировать?», – заявил журналист.

Напомним, что 8 февраля Сеймур Херш опубликовал расследование диверсии на «Северных потоках», в котором заявил, что диверсия была организована властями США.

Ранее Сеймур Херш анонсировал еще одно расследование по «Северным потокам».

В мире,Сеймур Херш,
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