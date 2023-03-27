Херш: США никогда не будут расследовать подрыв «Северных потоков»

Журналист из США Сеймур Херш заявил, что Белый дом мог бы закончить расследование взрывов на нитках российского газопровода «Северный поток» за несколько дней, но никогда не будет это делать. Об этом сообщает RT.
По словам Херша, «невероятные разведывательные возможности» Вашингтона позволили бы найти виновных в диверсии за несколько дней.
«Белый дом заниматься этим не будет, поскольку и так знает, кто это сделал. Зачем запрашивать такую работу? Зачем все это где-то фиксировать?», – заявил журналист.
Напомним, что 8 февраля Сеймур Херш опубликовал расследование диверсии на «Северных потоках», в котором заявил, что диверсия была организована властями США.
Ранее Сеймур Херш анонсировал еще одно расследование по «Северным потокам».