Совбез ООН отказался принять российскую резолюцию по «Северным потокам»

Совет безопасности ООН отклонил проект российской резолюции о создании международной комиссии для расследования диверсии на нитках газопровода «Северный поток». Об этом сообщает РИА «Новости».

Фото: Шведская береговая охрана Шведская береговая охрана

Отмечается, что для принятия резолюции 9 из 15 стран должны проголосовать «за», при этом никто из постоянных членов Совбеза не должен проголосовать «против». Российский же документ по резолюции набрал только 3 голоса – его поддержали Россия, Китай и Бразилия. Все остальные страны при голосовании воздержались.