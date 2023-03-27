В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
15 минут назад

Совбез ООН отказался принять российскую резолюцию по «Северным потокам»

Елена Прошина

Совет безопасности ООН отклонил проект российской резолюции о создании международной комиссии для расследования диверсии на нитках газопровода «Северный поток». Об этом сообщает РИА «Новости».

Совбез ООН отказался принять российскую резолюцию по «Северным потокам»
Фото: Шведская береговая охранаШведская береговая охрана

Отмечается, что для принятия резолюции 9 из 15 стран должны проголосовать «за», при этом никто из постоянных членов Совбеза не должен проголосовать «против». Российский же документ по резолюции набрал только 3 голоса – его поддержали Россия, Китай и Бразилия. Все остальные страны при голосовании воздержались.

Путин согласился с выводами Херша о причастности США к подрывам "Северных потоков"

Проект резолюции содержал призыв создать международную комиссию для расследования диверсии на «Северных потоках». Как сообщил заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, над текстом документа работали месяц, чтобы он не содержал противоречивых моментов для конструктивно настроенных партнеров.

В мире,Дмитрий Полянский,Владимир Путин,Совбез ООН,ООН,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий