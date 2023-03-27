Совбез ООН отказался принять российскую резолюцию по «Северным потокам»

Совет безопасности ООН отклонил проект российской резолюции о создании международной комиссии для расследования диверсии на нитках газопровода «Северный поток». Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что для принятия резолюции 9 из 15 стран должны проголосовать «за», при этом никто из постоянных членов Совбеза не должен проголосовать «против». Российский же документ по резолюции набрал только 3 голоса – его поддержали Россия, Китай и Бразилия. Все остальные страны при голосовании воздержались.
Проект резолюции содержал призыв создать международную комиссию для расследования диверсии на «Северных потоках». Как сообщил заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, над текстом документа работали месяц, чтобы он не содержал противоречивых моментов для конструктивно настроенных партнеров.