Совбез ООН отказался принять российскую резолюцию по «Северным потокам»

Совет Безопасности ООН не принял предложенную Россией резолюцию о создании комиссии по расследованию диверсии на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».
Об этом сообщает ТАСС.
Как пишет агентство, за резолюцию проголосовали три государства, против никто не проголосовал, 12 стран воздержались от ответа.
Проект российской резолюции в СБ ООН призывает все страны — члены организации, в том числе Данию, Швецию и ФРГ, к сотрудничеству с комиссией ООН в расследовании инцидентов на «Северных потоках».