Совбез ООН отказался принять российскую резолюцию по «Северным потокам»

Совет Безопасности ООН не принял предложенную Россией резолюцию о создании комиссии по расследованию диверсии на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Фото: Шведская береговая охрана Шведская береговая охрана

Об этом сообщает ТАСС.

Как пишет агентство, за резолюцию проголосовали три государства, против никто не проголосовал, 12 стран воздержались от ответа.