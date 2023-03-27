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31 минуту назад

Совбез ООН не принял резолюцию России о расследовании диверсии на «Северных потоках»

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Совет Безопасности ООН не принял предложенную Россией резолюцию о создании комиссии по расследованию диверсии на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Совбез ООН отказался принять российскую резолюцию по «Северным потокам»
Фото: Шведская береговая охранаШведская береговая охрана

Об этом сообщает ТАСС.

Как пишет агентство, за резолюцию проголосовали три государства, против никто не проголосовал, 12 стран воздержались от ответа.

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Проект российской резолюции в СБ ООН призывает все страны — члены организации, в том числе Данию, Швецию и ФРГ, к сотрудничеству с комиссией ООН в расследовании инцидентов на «Северных потоках».

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