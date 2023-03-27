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12 минут назад

ООН прокомментировала массовые протесты в Израиле

Lenta.ru

Организации Объединенных наций (ООН) напоминает о праве людей проводить мирные демонстрации, заявил официальный представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик. Об этом сообщает РИА Новости.

ООН прокомментировала массовые протесты в Израиле
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так Дюжаррик прокомментировал массовые протесты в Израиле. Он заявил, что ООН очень внимательно следит за развитием событий.

«Как и в любом другом случае, мы напоминаем, что у людей есть право проводить демонстрации мирным путем. Демонстрации должны поводиться мирным путем», — добавил он.

26 марта на улицы Израиля вышли более 600 тысяч протестующих против судебной реформы. В Тель-Авиве на демонстрации вышли около 300 тысяч граждан. Акции протеста продолжились в понедельник, 27 марта.

В этот же день стало известно, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху принял решение приостановить спровоцировавшую волнения судебную реформу. Сейчас действия правительства в стране во многом контролирует Верховный суд, который может отменить решения кабмина. В случае проведения реформы парламентское большинство смогло бы преодолевать вето Верховного суда.

В мире,Стефан Дюжаррик,Биньямин Нетаньяху,ООН,
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