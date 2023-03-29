Байден указал на поворотный момент в распространении демократии

Международное сообщество сталкивается сейчас с важнейшими переменами, которые приводят к распространению демократии по всему миру. Такое мнение выразил президент США Джо Байден, выступая в среду на пленарной сессии Саммита за демократию.

"Это поворотный момент для нашего мира в сторону большей свободы, большего достоинства и большей демократии. Здесь, в Соединенных Штатах, мы продемонстрировали, что наша демократия все еще может добиваться больших успехов и обеспечивать важный прогресс для работающих американцев", - сказал глава государства.

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По его версии, благодаря приглашенным на встречу в формате видеоконференции "лидерам мирового сообщества и благодаря настойчивости людей в разных регионах мира, требующих уважать их права и прислушиваться к их голосам, фиксируются реальные признаки перелома тенденции" в том, что касается распространения демократии в мире.

"Как я часто говорю, мы находимся на переломном этапе истории, когда решения, которые мы принимаем сегодня, повлияют на ход развития нашего мира в ближайшие несколько десятилетий", - подчеркнул Байден.

Он считает, что развитие демократии "требует больших усилий". "Работа по развитию демократии никогда не заканчивается", - продолжал президент. Он призвал международное сообщество "продолжать развивать достигнутый прогресс" в вопросе распространения демократии во всем мире. Глава государства выступал, несмотря на охрипший голос.

"Позвольте мне начать с извинений за легкую простуду. Это единственное, что происходило со мной в эти дни", - отметил он в начале своего выступления.

В письменном заявлении Белый дом сообщил, что администрация Соединенных Штатов планирует в 2022, 2023 и 2024 финансовых годах (начинается с 1 октября) "выделить около 9,5 млрд долларов, работая с Конгрессом и при условии наличия ассигнований, на поддержку демократии, соблюдения прав человека и надлежащего управления во всем мире".

Как заявил ранее в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, США, проводя Саммит за демократию, пытаются преподать очередной урок другим странам, но такие нравоучения многими государствами не воспринимаются всерьез. По его мнению, подобный форум "вряд ли можно отнести к категории каких-то серьезных мероприятий".

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