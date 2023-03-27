Слова Зеленского о нехватке вооружений шокировали интернет-пользователей

Слова президента Украины Владимира Зеленского о серьезной нехватке вооружений для ВСУ шокировали пользователей Twitter, породив бурную дискуссию. Об этом сообщает «РИА Новости». l

Ранее в интервью японской газете «Иомиури» Зеленский заявил, что ВСУ не могут начать контрнаступление, поскольку им не хватает вооружений. Кроме того он назвал ситуацию на востоке страны «неблагоприятной».

Первым на эти слова в Twitter отреагировал немецкий предприниматель с ником Ким Дотком.

«А Запад уже смирился с тем фактом, что Украина проиграла, и какой из этого выход? CNN, что случилось с великим наступлением и возвращением Крыма? Урсула фон дер Ляйен, что насчет вашей непоколебимой поддержки Украины? Почему вы позволили им остаться без патронов?» — написал он.

При этом другие пользователи Twitter увидели в словах Зеленского совершенно другое. Им стало интересно, куда Киев потратил все выделенные ему Западом средства, которые в основном давались именно на закупку вооружений.

«Если у них закончились боеприпасы, на что были потрачены те миллиарды долларов, которые послали им США и другие страны? Где все эти деньги?» — спросила Эми Джонс.

Тот же вопрос задал Тейлор Стив, удивившись, что «200 миллиардов» оказалось недостаточно для боеприпасов. Другой пользователь предположил, что эти деньги ушли «на частные счета в иностранные банки, а оружие продано на черном рынке».

«Раз так, то ждем скорого поражения Украины и позора президента США Джо Байдена», — добавил еще один.