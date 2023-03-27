Польша добилась от ЕС компенсации расходов на помощь Киеву

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1 час назад

Моравецкий: ЕС компенсирует Варшаве расходы на помощь Украине

Илья Родин

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал, что Евросоюз пообещал выплатить Варшаве крупную компенсацию за поставки Украине вооружений и военной техники. Об этом пишет портал Kresy.

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Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что первый транш от Евросоюза в размере 300 млн евро поступит в Польшу в начале апреля. Размер второго транша ожидается в районе 500-600 млн евро.

Моравецкий пояснил, что добиться таких крупных выплат удалось на саммите глав государств и правительств ЕС, посвященном украинскому кризису.

По его словам, политики и дипломаты работали над получением денежных средств за поставки ВВТ на протяжении значительного времени. Он добавил, что «это огромный успех Польши».

Моравецкий подчеркнул, что будет требовать от Европейского фонда мира дальнейших выплат за пакеты военной помощи Украине.

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Счета фонда в ближнесрочной перспективе пополнятся на 3,5 млрд евро, уточнил премьер. Он предположил, что существенную часть этих денег получит Варшава.

Таким образом, резюмировал Моравецкий, заслуги Польши будут оценены по достоинству.

В мире,Матеуш Моравецкий,ЕС,
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