"Мы настаиваем на необходимости произвести изменения в судебной системе, мы дадим возможность для того, чтобы достичь широкого согласия. Это достойная цель. Поэтому на основании моей национальной ответственности и желания предотвратить раскол в обществе я принял решение приостановить второе и третье чтения данного закона на этой сессии Кнессета (парламент - прим. ТАСС) для того, чтобы дать время достичь согласия по законодательству до следующей сессии Кнессета", - сказал премьер.