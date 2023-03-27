Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил в понедельник вечером с обращением к согражданам, в котором подтвердил, что вызвавшая массовые протесты судебная реформа приостановлена до лета. По его словам, правящая коалиция готова к конструктивному диалогу с оппозицией.
"Мы настаиваем на необходимости произвести изменения в судебной системе, мы дадим возможность для того, чтобы достичь широкого согласия. Это достойная цель. Поэтому на основании моей национальной ответственности и желания предотвратить раскол в обществе я принял решение приостановить второе и третье чтения данного закона на этой сессии Кнессета (парламент - прим. ТАСС) для того, чтобы дать время достичь согласия по законодательству до следующей сессии Кнессета", - сказал премьер.
"Так или иначе мы проведем реформу, которая вернет потерянный баланс между ветвями власти", - добавил он.