В Нагорном Карабахе снова нарушили режим прекращения огня

В Нагорном Карабахе снова был нарушен режим прекращения огня. Об этом в понедельник, 27 марта, Минобороны России (МО РФ).

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По данным ведомства, за прошедшие сутки в Мардакертском районе Нагорного Карабаха было зафиксировано одно нарушение режима. Никто не пострадал.

«Силами российского миротворческого контингента проводится разбирательство по данному факту», — сказано в сообщении.

Помимо этого, в министерстве отчитались о проведенном патрулировании по трем маршрутам в Лачинском коридоре, а также Мардакертском и Мартунинском районах.