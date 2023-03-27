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20 минут назад

В Нагорном Карабахе снова нарушили режим прекращения огня

Lenta.ruиещё 1

В Нагорном Карабахе снова был нарушен режим прекращения огня. Об этом в понедельник, 27 марта, Минобороны России (МО РФ).

В Нагорном Карабахе снова нарушили режим прекращения огня
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По данным ведомства, за прошедшие сутки в Мардакертском районе Нагорного Карабаха было зафиксировано одно нарушение режима. Никто не пострадал.

«Силами российского миротворческого контингента проводится разбирательство по данному факту», — сказано в сообщении.

Помимо этого, в министерстве отчитались о проведенном патрулировании по трем маршрутам в Лачинском коридоре, а также Мардакертском и Мартунинском районах.

Ранее стало известно, что военные Азербайджана пересекли линию соприкосновения в Шушинском районе. Также в марте уже сообщалось о нарушениях режима прекращения огня в Нагорном Карабахе.

В мире,Минобороны России,
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