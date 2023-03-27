Зеленскому запретили брать шоколад у британского телеведущего

Команда президента Украины Владимира Зеленского запретила ему брать шоколад у британского телеведущего Эдварда Майкла Гриллса, беспокоясь, что украинского лидера могут отравить. Об этом сообщает Telegraph.

Ранее телеведущий и эксперт по выживанию Гриллс приехал на Украину для съемок документального фильма. Во время встречи с Зеленским он попытался «растопить лед» и предложил президенту кусочек шоколада.

Отмечается, что команде Зеленского это не понравилось.