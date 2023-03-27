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46 минут назад

Зеленскому запретили брать шоколад у британского телеведущего

Lenta.ruиещё 1

Команда президента Украины Владимира Зеленского запретила ему брать шоколад у британского телеведущего Эдварда Майкла Гриллса, беспокоясь, что украинского лидера могут отравить. Об этом сообщает Telegraph.

Зеленскому запретили брать шоколад у британского телеведущего
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ранее телеведущий и эксперт по выживанию Гриллс приехал на Украину для съемок документального фильма. Во время встречи с Зеленским он попытался «растопить лед» и предложил президенту кусочек шоколада.

Описан возможный сценарий контрнаступления Украины

Отмечается, что команде Зеленского это не понравилось.

«Они отказали в предложении на случай, если 48-летний Гриллс попытается убить Зеленского», — сообщает издание.

В мире,Владимир Зеленский,
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