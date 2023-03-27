США усомнились в желании России применить ядерное оружие на Украине

США не видят признаков того, что могло бы изменить ситуацию в сфере стратегического сдерживания в применении ядерного оружия, они также сомневаются, что Россия намерена применить ядерное оружие на Украине. Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби на брифинге, пишет Reuters.