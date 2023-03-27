Президент Румынии призвал Евросоюз оказывать поддержку Молдавии

«Мы переживаем сложный период, отмеченный войной, которую Россия ведет на Украине, и ее последствиями во все большем количестве областей, последствиями, которые мы все ощущаем. Европейский союз и государства-члены продемонстрировали единство и солидарность, а также высокую способность реагировать на эти вызовы. <...> Чтобы противостоять этому давлению, Республике Молдова нужна всяческая поддержка со стороны Европейского Союза, и я рад, что председатель Европейского Совета разделяет это видение», – заявил он.