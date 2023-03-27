В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
55 минут назад

Президент Румынии призвал Евросоюз оказывать поддержку Молдавии

Елена Прошина

Президент Румынии Клаус Йоханнис обратился к Евросоюзу с призывом продолжать поддерживать Молдову в сфере безопасности. Об этом сообщает пресс-служба румынского лидера.

Президент Румынии призвал Евросоюз оказывать поддержку Молдавии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам Йоханниса, в данный момент Молдова является жертвой «дестабилизирующих действий» и гибридных угроз со стороны России, которые направлены на срыв евроинтеграции страны.

«Мы переживаем сложный период, отмеченный войной, которую Россия ведет на Украине, и ее последствиями во все большем количестве областей, последствиями, которые мы все ощущаем. Европейский союз и государства-члены продемонстрировали единство и солидарность, а также высокую способность реагировать на эти вызовы. <...> Чтобы противостоять этому давлению, Республике Молдова нужна всяческая поддержка со стороны Европейского Союза, и я рад, что председатель Европейского Совета разделяет это видение», – заявил он.

Йоханнис также добавил, что председатель Европейского Совета получил оценку республики об угрозах со стороны России. По словам румынского лидера, Европейская комиссия представит пакет поддержки для Молдовы на следующем заседании Евросовета.

Ранее стало известно, что Евросоюз может ввести санкции против тех предпринимателей из Молдовы, которых подозревают в планах по дестабилизации ситуации в республике.

В мире,Европейский совет,Еврокомиссия,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий