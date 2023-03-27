Президент Румынии призвал Евросоюз оказывать поддержку Молдавии

Президент Румынии Клаус Йоханнис обратился к Евросоюзу с призывом продолжать поддерживать Молдову в сфере безопасности. Об этом сообщает пресс-служба румынского лидера.
По словам Йоханниса, в данный момент Молдова является жертвой «дестабилизирующих действий» и гибридных угроз со стороны России, которые направлены на срыв евроинтеграции страны.
«Мы переживаем сложный период, отмеченный войной, которую Россия ведет на Украине, и ее последствиями во все большем количестве областей, последствиями, которые мы все ощущаем. Европейский союз и государства-члены продемонстрировали единство и солидарность, а также высокую способность реагировать на эти вызовы. <...> Чтобы противостоять этому давлению, Республике Молдова нужна всяческая поддержка со стороны Европейского Союза, и я рад, что председатель Европейского Совета разделяет это видение», – заявил он.
Йоханнис также добавил, что председатель Европейского Совета получил оценку республики об угрозах со стороны России. По словам румынского лидера, Европейская комиссия представит пакет поддержки для Молдовы на следующем заседании Евросовета.
Ранее стало известно, что Евросоюз может ввести санкции против тех предпринимателей из Молдовы, которых подозревают в планах по дестабилизации ситуации в республике.