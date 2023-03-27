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40 минут назад

Парламент Венгрии одобрил членство Финляндии в НАТО

Газета.Ru

Парламент Венгрии одобрил членство Финляндии в НАТО. Об этом сообщает Reuters. Ранее член парламентской комиссии по внешнеполитическим вопросам от Народно-республиканской партии (СНР) Турции Утку Чакырезер заявлял, что Генеральная ассамблея парламента республики рассмотрит протокол о членстве Финляндии в НАТО на этой неделе. До этого стало известно, что Комиссия по международным делам парламента Турции одобрила протокол о вступлении Финляндии в НАТО. Финляндия и Швеция подали заявку на вступление в Североатлантический альянс 18 мая 2022 года. Новость дополняется.

Парламент Венгрии одобрил членство Финляндии в НАТО
Фото: Газета.RuГазета.Ru
В мире,Народно-республиканская партия,Парламент Турции,НАТО,Генассамблея ООН,
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