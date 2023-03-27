Судебная реформа Израиля: в чем суть и почему она вызвала протесты

Протесты из-за судебной реформы с новой силой вспыхнули в Израиле в ночь на 27 марта - после увольнения министра обороны Йоава Галанта, раскритиковавшего реформу. «Рамблер» рассказал, в чем суть реформы и почему она спровоцировала народные волнения.

Фото: ТАСС ТАСС

Реформа Нетаньяху

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Проведение судебной реформы стало одной из первых задач правительства премьера Биньямина Нетаньяху после победы на выборах в ноябре 2022 года. Главная цель реформы - ограничить полномочия Верховного суда Израиля.

Сейчас Верховный суд страны вправе отменять решения законодательной и исполнительной ветвей власти. Критики суда заявляют, что в последние годы суд слишком активно вмешивается в политику, отменяя инициативы, принятые Кнессетом - израильским парламентом.

Парламент страны 20 февраля одобрил законопроект о реформе в первом чтении.

Суть реформы

Реформа включает пять основных пунктов:

Изменение состава комитета, назначающего судей Верховного суда. В комитет предлагают включать больше представителей исполнительной и законодательной власти и меньше - судебной (то есть дать правительству больше контроля над составом комитета).

Ограничение судебного надзора - возможности суда отменять законы парламента.

Наделение Кнессета правом отменять решения Верховного суда (простым большинством в парламенте - 61 голосом из 120).

Изменение положения юридических советников при правительстве. Сейчас их предложения имеют обязательную силу, реформа отменяет это условие.

Ограничение возможности Верховного суда пересматривать решения правительства на предмет «приемлемости».

Аргументы сторонников

Нетаньяху называл антидемократическим положение дел, при котором суд может ограничивать деятельность избранного народом парламента. Реформа, по его словам, это укрепление баланса между ветвями власти и способ устранить перекос в сторону судебной ветви.

Одним из вдохновителей реформы считается израильский ученый-компьютерщик, знаток Талмуда и политический деятель Моше Коппел. В интервью The Jerusalem Post он заявил, что главным источником государственной власти в Израиле является народ, поэтому несправедливо, что приоритет принятия решении у суда, а не у представителей народа - избранных депутатов.

Как заявил Коппел, если реформа потерпит крах, то те, кто ее поддержал (а это, по его мнению, большинство израильтян), почувствуют, что «нет смысла участвовать во всем демократическом процессе, потому что в конце концов суды все равно будут делать все, что захотят».

В то же время Коппел и его команда выступают против пункта об отмене решений Верховного суда Кнессетом. По его мнению, это то, что больше всего пугает людей.

Также сторонники реформы обращают внимание, что в большинстве развитых демократий судей назначают именно народные избранники.

Аргументы противников

По мнению несогласных, ограничение власти Верховного суда открывает путь к превращению демократии Израиля в авторитарный режим.

Часть противников реформы недовольна тем, что изменения продвигает крайне консервативная коалиция. Кроме того, Нетаньяху, глава правительства, сам является фигурантом нескольких дел о коррупции.

На аргумент о назначении судей парламентом в других странах противники реформы отвечают контраргументом: в развитых демократиях большинство в парламенте далеко не всегда принадлежит одной партии/коалиции, контролирующей правительство. В Израиле же однопалатный парламент и правительство контролируются одной коалицией. Если власть суда ограничить, в руках действующего руководства страны сконцентрируется слишком много власти, опасаются противники реформы.

Публично реформу раскритиковал министр оборон Йоав Галант - он заявил, что она вредит национальной безопасности, провоцируя раскол в обществе. Галант рассказал, что растет число израильтян, которые отказываются служить в армии, выступая таким образом против действий правительства.

После этого Нетаньяху уволил Галанта - вызвал к себе и лично сообщил ему «об утрате доверия».

Протесты и реакция Нетаньяху

Проходящие в Израиле протесты называют самыми массовыми за последнее десятилетие. Больше месяца жители страны регулярно выходят на акции, а в ночь на 27 марта протесты, усилившиеся из-за отставки Галанта, переросли в столкновения с полицией - протестующие бросали бутылки и камни, полицейские применили водометы и слезоточивый газ.

По оценкам СМИ, в ночных акциях приняли участие до 700 тысяч человек.

Также в стране решили запустить «Национальную неделю паралича» - серию митингов и забастовок против судебной реформы.