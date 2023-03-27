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34 минуты назад

Приднестровье предложило ФБР присоединиться к расследованию терактов в регионе

Елена Прошина

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский предложил Федеральному бюро расследований (ФБР) США присоединиться к расследованию предотвращённых в регионе терактов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Приднестровье предложило ФБР присоединиться к расследованию терактов
Фото: Администрация Президента Приднестровской Молдавской РеспубликиАдминистрация Президента Приднестровской Молдавской Республики

Своё предложение Красносельский озвучил во время встречи с американским послом в Молдавии Кентом Логсдоном.

«Президент ПМР, подчеркивая открытость проводимого приднестровскими правоохранительными органами расследования, предложил подключиться к нему специалистам ФБР», – сообщили в пресс-службе главы Приднестровской Молдавской республики.

Там также добавили, что основной целью международного взаимодействия по линии профильных служб является установление обстоятельств планируемых преступлений и пресечение будущих инцидентов.

Кроме того, Красносельский также напомнил о том, что в составе делегации ОБСЕ, участники которой могли стать жертвами покушения, была и гражданка США Келли Кайдерлинг.

Ранее прокурор Приднестровской Молдавской республики заявил об обнаружении подготовки теракта в отношении делегации ОБСЕ.

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