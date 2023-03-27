Приднестровье предложило ФБР присоединиться к расследованию терактов

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский предложил Федеральному бюро расследований (ФБР) США присоединиться к расследованию предотвращённых в регионе терактов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Фото: Администрация Президента Приднестровской Молдавской Республики Администрация Президента Приднестровской Молдавской Республики

Своё предложение Красносельский озвучил во время встречи с американским послом в Молдавии Кентом Логсдоном.

«Президент ПМР, подчеркивая открытость проводимого приднестровскими правоохранительными органами расследования, предложил подключиться к нему специалистам ФБР», – сообщили в пресс-службе главы Приднестровской Молдавской республики.

Там также добавили, что основной целью международного взаимодействия по линии профильных служб является установление обстоятельств планируемых преступлений и пресечение будущих инцидентов.

Кроме того, Красносельский также напомнил о том, что в составе делегации ОБСЕ, участники которой могли стать жертвами покушения, была и гражданка США Келли Кайдерлинг.