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25 минут назад

Spiegel: неизвестный в маске проник в дом Олафа Шольца

Газета.Ru

Неизвестный человек в маске проник в многоквартирный дом, в котором проживает канцлер ФРГ Олаф Шольц. Об этом сообщает газета Der Spiegel.

Spiegel: неизвестный в маске проник в дом Олафа Шольца
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сообщается, что в здании усилены меры безопасности.

Скриншот

2 декабря 2022 года ряд посольств Украины получили посылки с пакетами, в которых лежали окровавленные глаза животных. Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко не исключил, что зловещие послания связаны с недавним взрывом в мадридской дипмиссии, письмами с угрозами и являются частью целенаправленной кампании террора и запугивания.

Послания получили в Нидерландах, Польше, Италии и других странах.

В мире,Олег Николенко,Олаф Шольц,
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