Spiegel: неизвестный в маске проник в дом Олафа Шольца

Неизвестный человек в маске проник в многоквартирный дом, в котором проживает канцлер ФРГ Олаф Шольц . Об этом сообщает газета Der Spiegel.

2 декабря 2022 года ряд посольств Украины получили посылки с пакетами, в которых лежали окровавленные глаза животных. Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко не исключил, что зловещие послания связаны с недавним взрывом в мадридской дипмиссии, письмами с угрозами и являются частью целенаправленной кампании террора и запугивания.