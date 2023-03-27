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36 минут назад

Глава МАГАТЭ убрал военного с фотографии с Днепровской ГЭС

Елена Прошина

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси отредактировал фотографию с визита на Днепровскую ГЭС таким образом, чтобы на ней не было вооружённого военного.

Глава МАГАТЭ убрал военного с фотографии с Днепровской ГЭС
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По итогам своего визита на Днепровскую ГЭС, Гросси опубликовал в своём Twitter фото, на котором можно было заметить вооружённого военного ВСУ. Но уже через несколько минут фотография была обрезана так, чтобы военный больше не попадал в кадр. На данный момент глава МАГАТЭ никак это не прокомментировал.

Соцсети
Соцсети

Ранее Рафаэль Гросси посетил Днепровскую ГЭС в Запорожье, где провёл встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В мире,Рафаэль Гросси,Владимир Зеленский,МАГАТЭ,
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