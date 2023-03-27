В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту

В Германии потребовали проверить банки на дискриминацию русских

Глава ассоциации по предотвращению дискриминации и изоляции российских немцев и русскоязычных сограждан в Германии (VADAR) Ульрих Ойме направил запросы в министерства юстиции и внутренних дел ФРГ с требованием проверить банки на сговор для дискриминации по принципу «русский». Об этом сообщается в Telegram-канале организации.

В Германии потребовали проверить банки на дискриминацию русских
© РИА Новости

«Без объяснения причин различные банки Германии присылают уведомление клиентам о том, что прекращают обслуживать их клиентские счета», — объяснил Ойме, подчеркнув, что нет ни одного решения правительства или Евросоюза (ЕС) о введении санкционных ограничений против частных или юрлиц на территории Германии в банковском секторе.

Правозащитники предположили, что массовое прекращение обслуживания клиентов имеет за собой формулу «теневой спецоперации», а на банки оказывается давление.

«Это вопиющий акт дискриминации, нарушающий базовые права человека», — подчеркнул президент ассоциации.

VADAR направила запрос депутатам с просьбой в кратчайшие сроки потребовать от ведомств провести необходимые проверки и дать правовую оценку действиям банков с признаками дискриминации клиентов по национальному признаку.

В феврале соучредитель VADAR Евгений Шмидт выступил с критикой правительства ФРГ и потребовал обосновать санкции в отношении российских детских каналов и каналов, связанных с культурой. Самые популярные ТВ-каналы с мультфильмами и познавательными передачами были изъяты из сетки вещания ФРГ по решению властей страны и ЕС.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий