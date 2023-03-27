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1 минуту назад

В Латвии разрушили памятник легионерам СС

Lenta.ruиещё 1

В латвийском городе Бауска разрушили памятник легионерам СС. Об этом сообщил депутат местной краевой думы Райтис Абельниекс, передает Telegram-канал издания Baltnews.

В Латвии разрушили памятник легионерам СС
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Он уточнил, что монумент, установленный в 2012 году в память о солдатах трех полицейских батальонов в составе латышского легиона «Ваффен СС», был повален на землю в ночь на 27 марта. По мнению правоохранителей, сделать это мог один человек, используя лебедку.

Отмечается, что в краевой думе уже пообещали восстановить памятник в кратчайшие сроки.

Ранее сообщалось, что вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс предложил создать в столице Латвии сквер или назвать улицу в память о латышских легионерах СС, которые, по его мнению, являются символом борьбы против «тоталитарного сталинского режима и оккупации».

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