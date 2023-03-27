В Словакии заявили о невозможности бесконечно оказывать помощь Киеву

В Словакии постепенно меняется отношение к украинскому кризису, рассказала в интервью Czech News Agency президент республики Зузана Чапутова. Она пояснила, что в республике слабеет желание оказывать поддержку Украине.

Чапутова отметила, что Словакия не может бесконечно оказывать военную помощь Киеву. Она добавила, что ослабление поддержки наблюдается и со стороны общества в целом.

По ее оценке, отношение к украинскому кризису ухудшилось в республике сильнее, чем в других государствах.

Вместе с тем, подчеркнула президент, значительное количество граждан поддерживает принятие страной украинских беженцев. Она уточнила, что на фоне одобрения действий правительства по оказанию помощи вынужденным мигрантам, многие словаки выражают негодование упавшим качеством жизни.

Чапутова напомнила, что в Словакии в сентябре 2023 года пройдут досрочные парламентские выборы. По ее мнению, на их результатах может сказаться ослабление поддержки со стороны общества реализуемой властями республики внешней политики.