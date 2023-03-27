Генконсул Великобритании в Екатеринбурге переходит на новую должность

Генконсул Великобритании в Екатеринбурге Ричард Дьюэлл перейдёт на новую дипломатическую должность, а его место займёт другой дипломат. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство Великобритании в РФ.

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В посольстве также отметили, что Дьюэлл руководил Генеральным консульством Великобритании в Екатеринбурге четыре «очень успешных» года, а его переход является привычной практикой. Помимо этого, посол Дебора Броннерт поблагодарила Дьюэлла за проделанную работу и пожелала дипломату «всего наилучшего в его новой роли».

В Британском консульстве в Москве уточнили, что о новом генеральном консуле объявят в обычном порядке.