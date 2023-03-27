Глава МАГАТЭ встретился с Зеленским в Запорожье

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси приехал с визитом на территорию Запорожской области, контролируемую Киевом, где посетил ДнепроГЭС и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он рассказал об этом в своем Twitter-аккаунте.