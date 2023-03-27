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12 минут назад

Глава МАГАТЭ встретился с Зеленским в Запорожье

Lenta.ru

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси приехал с визитом на территорию Запорожской области, контролируемую Киевом, где посетил ДнепроГЭС и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он рассказал об этом в своем Twitter-аккаунте.

Глава МАГАТЭ встретился с Зеленским в Запорожье
Фото:  @rafaelmgrossi @rafaelmgrossi

«Днепровская гидроэлектростанция является неотъемлемой частью системы, которая обеспечивает ядерную безопасность Запорожской атомной электростанции», — подчеркнул Гросси. Глава МАГАТЭ также опубликовал фотографии с Зеленским.

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