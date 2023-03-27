Новым лидером Шотландской национальной партии стал Хамза Юсаф

Новым лидером Шотландской национальной партии стал министр здравоохранения государства Хамза Юсаф, он возглавит шотландское правительство.

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Об этом сообщает The Guardian.

Газета пишет, что выборная кампания выявила глубокие разногласия в партии, которая доминировала в шотландской политике при бывшей главе правительства Николе Стёрджен.

Юсаф пообещал продолжить «левоцентристскую, социально инклюзивную» повестку.

При этом во время кампании политик предпочёл дистанцироваться от ключевой политики своего предшественника, включая план «проведения следующих всеобщих выборов как референдума де-факто», пишет газета.

23 ноября Верховный суд Великобритании запретил властям Шотландии проводить референдум о независимости без согласия британского правительства.