В Литве призвали не беспокоиться о ядерном оружии в Белоруссии

Глава Министерства обороны Литвы Арвидас Анушаускас не увидел угрозы в размещении российского ядерного оружия в Белоруссии и призвал литовцев не беспокоиться. Об этом политик написал на странице в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

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«Отвлекаться, крича "Что дальше", не стоит. Защита страны НАТО от угрозы ядерного оружия гарантируется независимо от того, развернуто ли это оружие к западу, востоку или северу от наших границ», — написал министр.

Анушаускас также добавил, что Россия якобы пытается запугать страны, поддерживающие Украину, и вызвать недовольство «некоторых политиков» на Западе.

Ранее Министерство иностранных дел Литвы заявило о намерении призвать к введению новых санкций против России из-за размещения ядерного оружия в Белоруссии, назвав его «еще одной попыткой угрозы своим соседям».