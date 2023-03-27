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24 минуты назад

Зеленский сообщил, что посетил подконтрольную Киеву часть Запорожской области

RT на русскомиещё 1

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что посетил передовые позиции украинской армии в подконтрольной киевским властям части Запорожской области.

Об этом он написал в своём Telegram.

«Запорожская область. Передовые позиции. Имею честь сегодня быть здесь», — написал украинский президент.

На опубликованном видео Зеленский наградил украинских военных и выразил благодарность за службу.

Ранее Зеленский заявил, что посетил позиции украинских войск на Артёмовском (Бахмутском) направлении.

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Позже помощник главы Чечни командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что Зеленский физически не мог посетить Артёмовск (Бахмут) в ДНР, где идут ожесточённые бои.

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