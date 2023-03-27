Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что посетил передовые позиции украинской армии в подконтрольной киевским властям части Запорожской области.

Об этом он написал в своём Telegram.

«Запорожская область. Передовые позиции. Имею честь сегодня быть здесь», — написал украинский президент.

На опубликованном видео Зеленский наградил украинских военных и выразил благодарность за службу.

Ранее Зеленский заявил, что посетил позиции украинских войск на Артёмовском (Бахмутском) направлении.