В Киеве заявили об отсутствии доказательств участия Белоруссии в СВО

Член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной рады Давид Арахамия заявил, что у Киева нет доказательств того, что белорусские вооруженные силы пересекали границу Украины для участия в конфликте, однако украинские власти все равно считают Минск «агрессором». Об этом он сказал в эфире телеканала Sky News.

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«До сих пор у нас не было никаких доказательств... пересечения украинской границы каким-либо белорусским солдатом», — заявил Арахамия.

По его словам, в связи с этим Белоруссия представляет «сложный вопрос» для Украины, однако Киев все равно считает Минск таким же «агрессором», как и Москву, поскольку «российские войска используют» территорию Белоруссии в качестве платформы для наступления.

Давид Арахамия также допускал, что Украина может открыть второй фронт с Белоруссией в случае размещения в этой стране российского ядерного оружия.