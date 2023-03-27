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36 минут назад

В Киеве заявили об отсутствии доказательств участия Белоруссии в СВО

Газета.Ru

Член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной рады Давид Арахамия заявил, что у Киева нет доказательств того, что белорусские вооруженные силы пересекали границу Украины для участия в конфликте, однако украинские власти все равно считают Минск «агрессором». Об этом он сказал в эфире телеканала Sky News.

В Киеве заявили об отсутствии доказательств участия Белоруссии в СВО
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«До сих пор у нас не было никаких доказательств... пересечения украинской границы каким-либо белорусским солдатом», — заявил Арахамия.

По его словам, в связи с этим Белоруссия представляет «сложный вопрос» для Украины, однако Киев все равно считает Минск таким же «агрессором», как и Москву, поскольку «российские войска используют» территорию Белоруссии в качестве платформы для наступления.

Давид Арахамия также допускал, что Украина может открыть второй фронт с Белоруссией в случае размещения в этой стране российского ядерного оружия.

25 марта президент России Владимир Путин заявил, что 1 июля 2023 года завершится строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии.

В мире,Давид Арахамия,Владимир Путин,Верховная Рада,
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