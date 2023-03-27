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Размещение тактического ядерного оружия на территории Белоруссии призвано защитить государства от растущих угроз со стороны НАТО. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Дмитрий Новиков.
Следующей после России «жертвой» США станет Китай. Именно данная страна является главным экономическим конкурентом Вашингтона, заявил в беседе с «Российской газетой» секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
«Вслед за попытками подавить Россию Вашингтон возьмется за КНР», — подчеркнул он.
Власти ФРГ запустили новую платформу, которая объединит немцев, желающих принять участие в восстановлении Украины. Об этом сообщило в понедельник Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития Германии.
Герой России подполковник Дмитрий Лисицкий покончил с собой. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
По данным источника, тело военнослужащего было обнаружено накануне утром в его квартире в Ставрополе.
Райффайзенбанк анонсировал введение ограничений на переводы в долларах для ряда частных клиентов, а также повышение для физлиц минимального порога по переводам в долларах и евро в другие кредитные организации. Меры вступят в силу с 3 апреля, сообщил банк.
Сын губернатора Красноярского края Александра Усса Артем мог сбежать из-под ареста в Италии на частном самолете и по поддельному паспорту, сообщает La Repubblica со ссылкой на источники. Как утверждают журналисты, к побегу молодого человека могли быть привлечены российские спецслужбы. Ранее Апелляционный суд Милана одобрил его экстрадицию в США после обвинений в нарушении санкций против РФ и Венесуэлы, а также совершении незаконных сделок и отмывании денег.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на "Марафоне первых", который проходит в центре "Сириус", предложила способ борьбы с отменой русской культуры на Западе. Ее цитирует РИА Новости.
Несмотря на протест австралийского правительства, спортсмены из России и Белоруссии смогут принять участие в Олимпиаде-2032, заявил глава Олимпийского комитета страны Мэтт Кэролл. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, их позиция совпадает с мнением МОК, что спортсмены не имеют отношения к спецоперации и не должны за нее отвечать.
Редкие фотографии с места гибели первого космонавта Земли Юрия Гагарина опубликованы Российским государственным архивом научно-технической документации.
На снимках запечатлены обломки самолета МиГ-15, при крушении которого погибли Гагарин и летчик-инструктор Владимир Серёгин.
Польский актер Петр Высоцкий, известный по своей роли в сериале 1966 года "Четыре танкиста и собака", сгорел заживо в своем доме в возрасте 86 лет, сообщает StarHit.