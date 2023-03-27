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В России назвали цель размещения ядерного оружия в Белоруссии

Размещение тактического ядерного оружия на территории Белоруссии призвано защитить государства от растущих угроз со стороны НАТО. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Дмитрий Новиков.

Патрушев назвал Китай следующей «жертвой» США

Следующей после России «жертвой» США станет Китай. Именно данная страна является главным экономическим конкурентом Вашингтона, заявил в беседе с «Российской газетой» секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

«Вслед за попытками подавить Россию Вашингтон возьмется за КНР», — подчеркнул он.

В Германии запустили платформу восстановления Украины

Власти ФРГ запустили новую платформу, которая объединит немцев, желающих принять участие в восстановлении Украины. Об этом сообщило в понедельник Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития Германии.

Baza: Герой России Дмитрий Лисицкий покончил с собой

ТАСС

Герой России подполковник Дмитрий Лисицкий покончил с собой. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По данным источника, тело военнослужащего было обнаружено накануне утром в его квартире в Ставрополе.

Райффайзенбанк ужесточит условия валютных переводов для физлиц

Райффайзенбанк анонсировал введение ограничений на переводы в долларах для ряда частных клиентов, а также повышение для физлиц минимального порога по переводам в долларах и евро в другие кредитные организации. Меры вступят в силу с 3 апреля, сообщил банк.

Названы новые подробности побега сына Усса из-под ареста в Италии

Сын губернатора Красноярского края Александра Усса Артем мог сбежать из-под ареста в Италии на частном самолете и по поддельному паспорту, сообщает La Repubblica со ссылкой на источники. Как утверждают журналисты, к побегу молодого человека могли быть привлечены российские спецслужбы. Ранее Апелляционный суд Милана одобрил его экстрадицию в США после обвинений в нарушении санкций против РФ и Венесуэлы, а также совершении незаконных сделок и отмывании денег.

Захарова предложила способ борьбы с отменой русской культуры

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на "Марафоне первых", который проходит в центре "Сириус", предложила способ борьбы с отменой русской культуры на Западе. Ее цитирует РИА Новости.

В Австралии ответили на вопрос об участии России в Олимпиаде-2032

Несмотря на протест австралийского правительства, спортсмены из России и Белоруссии смогут принять участие в Олимпиаде-2032, заявил глава Олимпийского комитета страны Мэтт Кэролл. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, их позиция совпадает с мнением МОК, что спортсмены не имеют отношения к спецоперации и не должны за нее отвечать.

Российский архив впервые опубликовал редкие фото с места гибели Гагарина

Редкие фотографии с места гибели первого космонавта Земли Юрия Гагарина опубликованы Российским государственным архивом научно-технической документации.

На снимках запечатлены обломки самолета МиГ-15, при крушении которого погибли Гагарин и летчик-инструктор Владимир Серёгин.

Звезда сериала "Четыре танкиста и собака" Петр Высоцкий сгорел заживо

Nawratowicz Marek/Teatrnn.pl/