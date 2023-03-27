Протестующие проникли в здание парламента Израиля

Несколько демонстрантов сумели проникнуть в здание Кнессета, парламента Израиля, в Иерусалиме. Об этом в понедельник, 27 марта, сообщает Channel 12 телевидения страны.

Согласно имеющейся у телеканала информации, несколько протестующих проникли в здание парламента, однако быстро были задержаны сотрудниками охраны, которые вывели нарушителей на улицу, передает Channel 12.

Израильские граждане на протяжении 12 недель митингуют в связи с проведением судебной реформы. Законопроект предполагает, что власть Верховного суда страны в меньшей степени будет распространяться на принятие новых законов, роль правительства в свою очередь увеличится при назначении государственных судей. Данную инициативу предложил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.