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1 час назад

Протестующие проникли в здание парламента Израиля

Вечерняя Москваиещё 1

Несколько демонстрантов сумели проникнуть в здание Кнессета, парламента Израиля, в Иерусалиме. Об этом в понедельник, 27 марта, сообщает Channel 12 телевидения страны.

Согласно имеющейся у телеканала информации, несколько протестующих проникли в здание парламента, однако быстро были задержаны сотрудниками охраны, которые вывели нарушителей на улицу, передает Channel 12.

Израильские граждане на протяжении 12 недель митингуют в связи с проведением судебной реформы. Законопроект предполагает, что власть Верховного суда страны в меньшей степени будет распространяться на принятие новых законов, роль правительства в свою очередь увеличится при назначении государственных судей. Данную инициативу предложил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Предложенный закон взбудоражил крупные израильские города: около 630 тысяч граждан протестуют против судебной реформы. Один из масштабных протестов прошел в Тель-Авиве, около 300 тысяч человек вышли выразить свою точку зрения на улицы города.

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