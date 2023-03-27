В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
38 минут назад

В Таиланде заработала «карточная система» для туристов

Елена Прошина

В Таиланде запустили «карточную систему» для туристов. Особо злостные нарушители могут получить красную карточку и немедленную депортацию. Об этом пишет РИА Новости.

В Таиланде заработала «карточная система» для туристов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Первые карточки уже получили несколько туристов. Так, желтые карточки получили два француза, украинец и швед. Красные карточки вручили гражданам Швеции и Франции. Туристы были депортированы.

В настоящее время в судах рассматриваются дела 181 иностранца. Большая часть из них россияне, а также жители Франции, Великобритании, Мьянмы и Камбоджи. Наиболее распространенные нарушения — вождение в нетрезвом виде, просроченная виза, незаконный въезд в страну и работа без разрешения.

В настоящее время система карточек действует только на Пхукете. При получении желтой карточки турист может остаться отдыхать дальше, но в следующий раз в страну его не пустят. При втором противоправном нарушении турист получит красную карточку, что означает немедленное выдворение. Если система покажет свою эффективность, ее могут распространить и на другие популярные направления — Паттайю, Чиангмай и Самуи.

В мире,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий