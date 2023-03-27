В Таиланде заработала «карточная система» для туристов

В Таиланде запустили «карточную систему» для туристов. Особо злостные нарушители могут получить красную карточку и немедленную депортацию. Об этом пишет РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Первые карточки уже получили несколько туристов. Так, желтые карточки получили два француза, украинец и швед. Красные карточки вручили гражданам Швеции и Франции. Туристы были депортированы.

В настоящее время в судах рассматриваются дела 181 иностранца. Большая часть из них россияне, а также жители Франции, Великобритании, Мьянмы и Камбоджи. Наиболее распространенные нарушения — вождение в нетрезвом виде, просроченная виза, незаконный въезд в страну и работа без разрешения.