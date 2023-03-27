СМИ: Вьетнам направил корабль для слежки за китайским судном

Власти Вьетнама направили корабль для отслеживания китайского корабля береговой охраны, который зашел во вьетнамскую исключительную экономическую зону рядом с газовом месторождением, передает Reuters.

Его разработкой в настоящее время занимается российская сторона, а именно компания «Зарубежнефть».

Район Южно-Китайского моря, где проходило патрулирование, вызывает споры между Вьетнамом, Индонезией и Китаем.

«Зарубежнефть» с лета 2021 года формирует газовый кластер во Вьетнаме и Индонезии. Осенью прошлого года глава компании Сергей Кудряшов сообщал о планах в скором времени достичь договоренностей по новым газовым проектам во Вьетнаме. Он указывал на ведение соответствующих переговоров с вьетнамской стороной. Вместе с тем он не раскрыл, каких именно проектов это касается.

В 2021 году Кудряшов заявлял о намерении создать газовый кластер на своих активах во Вьетнаме и в Индонезии по соседству со своими нефтяными месторождениями.