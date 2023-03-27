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1 час назад

СМИ: Вьетнам направил корабль для слежки за китайским судном

Лера Букина

Власти Вьетнама направили корабль для отслеживания китайского корабля береговой охраны, который зашел во вьетнамскую исключительную экономическую зону рядом с газовом месторождением, передает Reuters.

СМИ: Вьетнам направил корабль для слежки за китайским судном
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Его разработкой в настоящее время занимается российская сторона, а именно компания «Зарубежнефть».

Район Южно-Китайского моря, где проходило патрулирование, вызывает споры между Вьетнамом, Индонезией и Китаем.

«Зарубежнефть» с лета 2021 года формирует газовый кластер во Вьетнаме и Индонезии. Осенью прошлого года глава компании Сергей Кудряшов сообщал о планах в скором времени достичь договоренностей по новым газовым проектам во Вьетнаме. Он указывал на ведение соответствующих переговоров с вьетнамской стороной. Вместе с тем он не раскрыл, каких именно проектов это касается.

В 2021 году Кудряшов заявлял о намерении создать газовый кластер на своих активах во Вьетнаме и в Индонезии по соседству со своими нефтяными месторождениями.

Вице-премьер РФ Александр Новак на Петербургском международном экономическом форуме отмечал, что «Зарубежнефть» и «Газпром» ведут переговоры по новым газовым проектам во Вьетнаме.

В мире,Сергей Кудряшов,Александр Новак,Зарубежнефть,Газпром,
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