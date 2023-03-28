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9 минут назад

В Польше задержали еще троих «пророссийских шпионов»

Lenta.ruиещё 4

В Польше задержаны трое подозреваемых в пророссийской шпионской деятельности. Об этом заявил пресс-секретарь премьер-министра, курирующий работу спецслужб республики Станислав Жарын, сообщает ТАСС.

В Польше задержали еще троих «пророссийских шпионов»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Агентство внутренней безопасности выявило новых лиц, которые действовали в рамках ранее выявленной шпионской сети. Мы имеем дело с задержанными, которым предъявлены обвинения в шпионской деятельности и участии в организованной преступной группе», — заявил Жарын.

По его словам, группа действовала в составе сети агентов, которые собирали информацию о маршрутах и перевозках для ВСУ и распространяли пропаганду против Польши, Украины и ЕС.

СМИ сообщили, что польские службы якобы раскрыли российскую шпионскую сеть

Ранее стало известно, что сотрудники военной контрразведки Польши арестовали иностранца, предъявив ему обвинение в шпионаже в пользу России. Мужчине грозит до десяти лет тюрьмы. По данным следователей, задержанный признался в содеянном и дал подробные показания.

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