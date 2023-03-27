Обзор иноСМИ: протесты во Франции и 4 версии взрыва на "Севпотоках"

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Фото: ТАСС ТАСС

WP: «вялая Европа» не может обеспечить оружием ни себя, ни Киев

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Несмотря на все свое богатство, промышленную мощь и изощренность Европа неспособна производить оружие и продолжает перекладывать на США свои растущие потребности в области безопасности, пишет The Washington Post. Многие европейские страны истощили свои собственные арсеналы, чтобы доставить оружие и боеприпасы в Украину, и взялись за обучение украинских сил.

Газета подчеркивает, что Европа оставила без внимания разрушительную долгосрочную проблему оборонной промышленности в большинстве стран ЕС. Ни одна из крупнейших экономик континента не достигла общей цели НАТО по выделению не менее двух процентов ВВП на оборону - задачи, поставленной девять лет назад после присоединения Крыма к РФ. На долю США до сих пор приходится 70 процентов общих расходов НАТО и лишь Британия, Польша, Греция и страны Балтии превысили двухпроцентный порог. Даже Германия, четвертая по величине экономика в мире и промышленная динамо-машина Европы, оказалась неспособной запустить производство в сроки, соответствующие потребностям Украины. Пробуждение континента оказалось слишком медленным, а его коллективные усилия по обеспечению собственной безопасности и безопасности Украины слишком вялыми, подчеркивает WP.

«Мир по Си Цзиньпину»

Глава Китая Си Цзиньпин верит в неумолимый упадок мирового порядка, возглавляемого американцами, с его декларируемой заботой о правилах и правах человека, пишет The Economist. Китайский лидер стремится превратить миропорядок в систему сделок между великими державами, и не стоит недооценивать опасность этого видения и его привлекательность для всего мира, подчеркивает издание.

По Украине Си сыграл «безжалостно и хорошо», его цели тонкие: подчинить Россию, но не ослаблять ее до такой степени, чтобы российский режим рухнул; отполировать свою репутацию миротворца в глазах развивающегося мира; и (с прицелом на Тайвань) подорвать легитимность западных санкций и военной поддержки как инструмента внешней политики. По версии The Economist, Си «цинично» предложил мирный план по Украине, который вознаградил бы Россию и который, как он знает, Украина не примет. Си призывает «уважать суверенитет всех стран», но не упоминает о том, что Россия за время украинского кризиса получила несколько новых территорий. The Economist считает, что в ответ на попытки Китая построить новый миропорядок западные страны должны укрепить НАТО, а также опровергнуть мнение, что международные правила служат исключительно западным интересам.

«Кто на самом деле взорвал «Севпотоки»

The Times рассказала о четырех существующих версиях взрывов на «Северных потоках». Первая принадлежит американскому журналисту, лауреату Пулитцеровской премии Сеймуру Хершу. Он утверждает (со ссылкой на анонимный источник), что диверсия готовилась еще с конца 2021 года с разрешения президента США Джо Байдена, а провести ее помогли норвежцы.

Вторая версия была опубликована в американской The New York Times и в немецком издании Der Spiegel. СМИ заявили, что в Вашингтоне и Берлине считают причастной к взрывам «проукраинскую группу», действующую независимо от Киева. Эта группы из шести человек якобы совершила диверсию, подплыв к «Северным потокам» на арендованной яхте. Третья версия касается танкера под греческим флагом Minerva Julie, перевозящего российскую нефть через Балтийское море. За пару недель до взрывов он обогнул Борнхольм, а затем дрейфовал вокруг трубопроводов «Северного потока» - прежде этого не случалось на его маршруте. И, наконец, четвертая версия связана с датским патрульным судном P524 Nymfen, которое неожиданно отклонилось от своего обычного маршрута и подозрительно вело себя в районе Борнхольма.

«Франция в ярости»

Во Франции не стихают протесты из-за пенсионной реформы, поднимающей возраст выхода на пенсию с 62 до 64 лет, пишет The New York Times. Гнев французов вряд ли был смягчен телеинтервью президента Эммануэля Макрона на прошлой неделе: в конце концов нарушив свое молчание, он назвал реформу экономической необходимостью.

NYT отмечает, что победа в продвижении реформы достается Макрону слишком высокой ценой - он испортил отношения с потенциальными союзниками и настроил против себя большую часть французского общества. В забастовках участвуют все - от работников нефтеперерабатывающих заводов до водителей автобусов, а вотум недоверия правительству поддерживали и правые, и левые. Все это означает, что Макрону будет сложнее управлять страной.

Ветеран США заявил о воюющих за Киев солдатах НАТО

Американский ветеран Ноктис Дрейвен заявил, что в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) воюют солдаты НАТО. «Тот, кто думает, что американцы, члены НАТО и другие западные союзники не воюют на Украине, - дурак», - заявил он.