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44 минуты назад

Лувр приостановил работу из-за протестов во Франции

Вечерняя Москваиещё 2

Музей Лувра закроют на фоне протестов в стране из-за пенсионной реформы. Об этом в понедельник, 27 марта, сообщили представители Всеобщей конфедерации труда, крупнейшего французского профсоюза.

Лувр приостановил работу из-за протестов во Франции
Фото:  Benh LIEU SONG / CC BY-SA 3.0 Benh LIEU SONG / CC BY-SA 3.0

— Лувр закрыт с 09:00 по парижскому времени (10:00 по московскому времени — прим. «ВМ») по инициативе профсоюза музейных работников, — говорится в сообщении.

Уточняется, что в митингах принимают участие некоторые работники сферы культуры и сотрудники Лувра, передает ТАСС.

16 марта французские власти приняли закон о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Постепенное повышение пенсионного возраста начнется в сентябре 2023 года. К 2030 году он достигнет 64 лет.

Проект пенсионной реформы был предложен в октябре прошлого года президентом Франции Эммануэлем Макроном. Изначально он предполагал постепенное увеличение пенсионного возраста с 62 до 65 лет к 2031 году.

Жители Франции не оценили такие поправки — в стране начались масштабные протесты. Во время одного из них полиция задержала более 120 протестующих. При этом в Париже в протестах принимали участие более шести тысяч человек.

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