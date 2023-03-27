Лувр приостановил работу из-за протестов во Франции

Музей Лувра закроют на фоне протестов в стране из-за пенсионной реформы. Об этом в понедельник, 27 марта, сообщили представители Всеобщей конфедерации труда, крупнейшего французского профсоюза.
— Лувр закрыт с 09:00 по парижскому времени (10:00 по московскому времени — прим. «ВМ») по инициативе профсоюза музейных работников, — говорится в сообщении.
Уточняется, что в митингах принимают участие некоторые работники сферы культуры и сотрудники Лувра, передает ТАСС.
16 марта французские власти приняли закон о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Постепенное повышение пенсионного возраста начнется в сентябре 2023 года. К 2030 году он достигнет 64 лет.
Проект пенсионной реформы был предложен в октябре прошлого года президентом Франции Эммануэлем Макроном. Изначально он предполагал постепенное увеличение пенсионного возраста с 62 до 65 лет к 2031 году.
Жители Франции не оценили такие поправки — в стране начались масштабные протесты. Во время одного из них полиция задержала более 120 протестующих. При этом в Париже в протестах принимали участие более шести тысяч человек.