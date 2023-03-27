Нетаньяху объявил о приостановке судебной реформы в Израиле

По словам премьера, решение принято после совещания с лидерами фракций. Об этом сообщает радиостанция «Кан».
В Израиле уже более десяти недель идут протесты. Люди выходят на улицы, выступая против проводимой правительством Биньямина Нетаньяху судебной реформы.
По мнению её противников, изменения предполагают ограничение полномочий Верховного суда и предоставление исполнительной ветви власти контроля над отбором судей, что подорвёт демократические основы государственности. Биньямин Нетаньяху считает, что реформа, наоборот, уравновесит полномочия всех ветвей власти.