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24 минуты назад

Нетаньяху приостановит судебную реформу на фоне протестов в Израиле

Никита Бородкин

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на фоне массовых протестов объявил, что приостановит судебную реформу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на израильские СМИ.

По информации радио Kan, после совещания с лидерами фракций премьер сказал главе парламентской коалиции Израиля, что собирается приостановить принятие законопроекта.

Ранее, по данным радиостанции, министр финансов Бецалель Смотрич подчеркнул, что не будет продолжать возражать против временной приостановки реализации судебной реформы. Вместе с тем министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир угрожал развалить коалицию в случае паузы в проведении реформы.

Официально Нетаньяху должен объявить о своем решении в 10:00 мск, однако заявление пока откладывается.

Напомним, что, если реформу одобрят, правительство получит неограниченный контроль за назначениями судей. Кроме того, законом будут сокращены полномочия Верховного суда.

Протесты против законопроекта идут в стране уже несколько месяцев. В ночь на понедельник, 27 марта, митинги вспыхнули с новой силой из-за увольнения министра обороны Йоава Галанта, который выступил против нововведений. По оценкам СМИ, они собрали до 700 тысяч человек. После этого израильский президент Ицхак Герцог призвал правительство немедленно остановить процесс принятия реформы.

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