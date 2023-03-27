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44 минуты назад

Аэропорт Бен-Гурион закрыт на фоне протестов против судебной реформы в Израиле

RT на русскомиещё 2

Национальный профсоюз Израиля закрывает аэропорт Бен-Гурион на фоне протестов против судебной реформы в стране.

Вылеты из аэропорта Бен-Гурион остановили из-за протестов в Израиле
Фото: RT на русскомRT на русском

Как пишет «Гаарец», аэропорт не выполняет и не принимает рейсы.

Ранее президент Израиля Ицхак Герцог обратился к правительству с призывом остановить процесс принятия судебной реформы в стране на фоне протестов.

По мнению протестующих, представленный законопроект ограничит влияние Верховного суда на процесс принятия базовых законов, позволит парламентариям оспаривать решения данного суда, даст правительству контроль над процедурой назначения судей.

В мире,Ицхак Герцог,
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