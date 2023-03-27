В администрации Эрдогана не подтвердили готовящийся визит Путина в Турцию

Источник в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявил, что у них нет информации о якобы готовящемся визите российского лидера Владимира Путина в страну. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Напомним, что в понедельник турецкое издание dikGAZETE заявило, что Анкара якобы готовится к приезду Путина. Предположительно, главы двух государств должны обсудить широкий спектр вопросов и посетить зону землетрясений на юго-востоке Турции. Сам визит держится в секрете.

Ранее, 25 марта, Эрдоган и Путин провели телефонные переговоры. В числе прочих вопросов стороны обсудили конфликт на Украине. После этого стало известно, что Эрдоган планирует созвониться с президентом Владимиром Зеленским.