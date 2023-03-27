В администрации Эрдогана не подтвердили готовящийся визит Путина в Турцию

Источник в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявил, что у них нет информации о якобы готовящемся визите российского лидера Владимира Путина в страну. Об этом сообщает РИА Новости.
Напомним, что в понедельник турецкое издание dikGAZETE заявило, что Анкара якобы готовится к приезду Путина. Предположительно, главы двух государств должны обсудить широкий спектр вопросов и посетить зону землетрясений на юго-востоке Турции. Сам визит держится в секрете.
Ранее, 25 марта, Эрдоган и Путин провели телефонные переговоры. В числе прочих вопросов стороны обсудили конфликт на Украине. После этого стало известно, что Эрдоган планирует созвониться с президентом Владимиром Зеленским.
Представитель президента Турции Ибрагим Калын также заявлял, что инициатива Китая по урегулированию конфликта на Украине требует тщательного внимания. По его словам, Запад проигнорировал предложение, «чтобы не давать кредит доверия Пекину».