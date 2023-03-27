Пока вы спали: судьба проектов Японии в России и страх в США за судьбу доллара

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Фото: ТАСС ТАСС

Суд арестовал акции Калининградского морского торгового порта

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Арбитражный суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры и арестовал 46,5% акций Калининградского морского торгового порта, которые находятся в собственности шотландской компании Orneto Partners LP и Дмитрия Пурима. Об этом пишет ТАСС.

Генпрокуратура настаивает на взыскании в доход государства акций, так как «группой лиц, в которую входит иностранный инвестор, установлен контроль над хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». Решением суда органам управления порта запрещено принимать решения о выплате дивидендов, распределении прибыли и выплате вознаграждений совету директоров.

В конгрессе США испугались за доллар из-за заявления Путина

Член палаты представителей от Республиканской партии США Марджори Тейлор Грин выразила обеспокоенность за судьбу доллара после предложения президента России Владимира Путина использовать юани в международной торговле. Свою позицию по этому вопросу она озвучила в Twitter (заблокирован в РФ).

По ее словам, крах доллара может крайне негативно сказаться на американцах. «Если доллар рухнет, то жители США на себе прочувствуют небывалые финансовые трудности, а все из-за американских военных, авторов украинского кризиса», - заявила она, призвав закончить конфликт.

В МИД РФ допустили любые варианты ответа на санкции

Россия не исключает никаких вариантов ответа на западные санкции, однако старается избежать крайних мер. Об этом заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский.

«Соответствующие возможности и инструменты имеются. Готовы к любому развитию событий», - пояснил дипломат, подчеркнув при этом, но Москва не хотела бы развития сценариев «экономического, продовольственного и энергетического «апокалипсиса», к которому может привести раскручивание санкционной спирали».

Япония продолжит участие в проектах на Сахалине

Токио сохранит свое участие в энергетических проектах на Сахалине, так как они важны для обеспечения энергетической безопасности страны. Об этом заявил на заседании верхней палаты парламента премьер-министр Японии Фумио Кисида, пишет РИА Новости.

По его словам, эксперты прогнозируют рост спрос на СПГ.

«Проекты на Сахалине важны для обеспечения энергетической безопасности нашей страны, поэтому мы сохраним долю в них. По вопросам обеспечения энергией мы находимся в тесном взаимодействии со странами «семерки» и мирового сообщества», - заявил Кисида.

В Крыму рассказали о потере стратегического влияния США

Воссоединения Крыма с Россией забрало у США «сладкий пряник» в виде Военно-морской базы в Севастополе и американцам не дает покоя потеря стратегического положения в Черном море. Об этом заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.