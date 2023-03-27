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37 минут назад

США не дает покоя их положение в Черном море, заявили в парламенте Крыма

Елена Прошина

Американским властям не дает покоя потеря стратегического положения в Черном море, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы парламента Крыма Владимира Константинова.

Парламент Крыма: США не дает покоя их положение в Черном море
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, по этой причине Вашингтон отправляет в регион для сбора разведывательных данных свои беспилотные летательные аппараты. Как считает спикер, военно-морская база в Севастополе, которая к моменту «Крымской весны» почти была в руках у Соединенных Штатов, исчезла, лишив их очень серьезного стратегического положения.

Это, как отметил глава парламента, влияние на все Причерноморье, Ближний Восток, Кавказ и так далее. С тех пор эта мысль не дает покоя американским властям. Кроме того, Одесса, которая у США осталась, в настоящее время находится в блокаде и не может использоваться так, «как они привыкли делать по всему миру».

Константинов указал, что американские беспилотники отправляются для сбора разведданных, так как в Черноморском регионе размещен Военно-морской флот России. Вашингтон внимательно следят за тем, что здесь происходит, особенно с начала специальной военной операции.

В мире,Владимир Константинов,
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