Американским властям не дает покоя потеря стратегического положения в Черном море, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы парламента Крыма Владимира Константинова.

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По его словам, по этой причине Вашингтон отправляет в регион для сбора разведывательных данных свои беспилотные летательные аппараты. Как считает спикер, военно-морская база в Севастополе, которая к моменту «Крымской весны» почти была в руках у Соединенных Штатов, исчезла, лишив их очень серьезного стратегического положения.

Это, как отметил глава парламента, влияние на все Причерноморье, Ближний Восток, Кавказ и так далее. С тех пор эта мысль не дает покоя американским властям. Кроме того, Одесса, которая у США осталась, в настоящее время находится в блокаде и не может использоваться так, «как они привыкли делать по всему миру».