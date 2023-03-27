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53 минуты назад

Президент Израиля Герцог призвал немедленно остановить процесс принятия судебной реформы

Газета.Ruиещё 10

Президент Израиля Ицхак Герцог призвал немедленно остановить процесс принятия судебной реформы. Об этом пишет газета The Jerusalim Post.

Президент Израиля призвал остановить принятие судебной реформы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По информации издания, с таким заявлением он выступил на фоне протестов против принятия судебной реформы.

«Ради единства народа Израиля, ради ответственности я призываю вас немедленно остановить законодательный процесс», — заявил президент.

Ранее 13 канал телевидения Израиля сообщал, что Израильская полиция разогнала стихийный митинг против премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху в Тель-Авиве с помощью водометов.

Частная компания Crowd Solutions подсчитала, что число протестующих достигало 105 тыс. человек. Около 03:00 по местному времени полиция начала теснить протестующих, используя водометы. Некоторые демонстранты оказали сопротивление, в результате чего произошли столкновения с полицией.

В мире,Ицхак Герцог,Биньямин Нетаньяху,
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