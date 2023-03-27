Президент Израиля призвал остановить принятие судебной реформы

Президент Израиля Ицхак Герцог призвал немедленно остановить процесс принятия судебной реформы. Об этом пишет газета The Jerusalim Post.

По информации издания, с таким заявлением он выступил на фоне протестов против принятия судебной реформы.

«Ради единства народа Израиля, ради ответственности я призываю вас немедленно остановить законодательный процесс», — заявил президент.

Ранее 13 канал телевидения Израиля сообщал, что Израильская полиция разогнала стихийный митинг против премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху в Тель-Авиве с помощью водометов.