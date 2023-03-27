В Японии сообщили о контактах с Китаем по ситуации вокруг Украины

Япония обменивается с Китаем мнениями о ситуации на Украине и продолжает настаивать на ответственном подходе к данному вопросу. Об этом заявил премьер-министр Фумио Кисида, пишет ТАСС.

Фото: ТАСС ТАСС

Таким образом он прокомментировал предложенный ранее КНР план политического урегулирования конфликта на Украине. По мнению японского премьера, в том, что касается мирных переговоров, необходимо в первую очередь учитывать мнение украинской стороны.