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1 час назад

В Японии сообщили о контактах с Китаем по ситуации вокруг Украины

Lenta.ruиещё 1

Япония обменивается с Китаем мнениями о ситуации на Украине и продолжает настаивать на ответственном подходе к данному вопросу. Об этом заявил премьер-министр Фумио Кисида, пишет ТАСС.

В Японии сообщили о контактах с Китаем по ситуации вокруг Украины
Фото: ТАССТАСС

Таким образом он прокомментировал предложенный ранее КНР план политического урегулирования конфликта на Украине. По мнению японского премьера, в том, что касается мирных переговоров, необходимо в первую очередь учитывать мнение украинской стороны.

В феврале МИД Китая представил план мирного урегулирования на Украине. Документ состоит из 12 пунктов, его ключевые моменты — возобновление мирных переговоров и прекращение военных действий.

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