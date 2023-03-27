«Нескончаемая шутка». Во Франции высмеяли новые антироссийские санкции

Постоянное введение новых ограничений в отношении Москвы указывает на то, что предыдущие санкции не работают, заявил в Twitter лидер французской партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино.

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«Фон дер Ляйен объявила об 11-м пакете санкций ЕС против России, чтобы бороться с обходом предыдущих санкций, которые не работают. Это нескончаемая шутка!», — написал он.

Напомним, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что одиннадцатый пакет ограничений против России будет включать меры против обхода действующих антироссийских санкций. Она считает, что набора принятых мер недостаточно.

Политолог Сергей Марков полагает, что остается множество сфер, которые могут подвергнуться ограничениям. Кроме того, со временем санкции, направленные против россиян, могут становиться все более похожими на репрессии.