Законопроект о верховном суде Израиля одобрили для II и III чтений

В Израиле парламентский комитет одобрил ко второму и третьему чтениям в Кнессете проект закона, согласно которому Верховный суд страны не будет уполномочен проводить пересмотр назначений министров, сообщает РИА Новости со ссылкой на Arutz Sheva.

Документ, принятый в первом чтении 15 марта текущего года, получил неофициальное название «закон Дери 2.0» за то, что потенциально прокладывает путь для возвращения экс-главы МВД Арье Дери, отстраненного премьер-министром Биньямином Нетаньяху после решения Верховного суда в связи с предыдущими судимостями.

Ранее сообщалось, что конституционный комитет отложил до утра 27 марта голосование по одобрению для окончательных чтений в Кнессете первой части судебной реформы, которая даст кабмину контроль над назначением судей.

Напомним, глава правительства Биньямин Нетаньяху может объявить о приостановке судебной реформы из-за протестов против нее жителей страны. Ведется соответствующие консультации. При этом министр юстиции и главный автор реформы Ярив Левин заявил, что покинет свой пост, если будет принято решение о ее заморозке.