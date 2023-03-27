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15 минут назад

СМИ: Нетаньяху может объявить о приостановке судебной реформы

Елена Прошина

лава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху может объявить о приостановке судебной реформы из-за протестов против нее жителей страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на израильские СМИ.

СМИ: Нетаньяху может объявить о приостановке судебной реформы
Фото: ТАССТАСС

Сейчас премьер-министр консультируется в своем офисе в Иерусалиме с партнерами по коалиции, большинство из которых поддерживают приостановку законодательного процесса. Поступает информация, что министр юстиции и главный автор реформы Ярив Левин заявил, что покинет свой пост, если будет принято решение о ее заморозке.

Напомним, правоохранительные органы Иерусалима применили водометы, чтобы оттеснить участников протеста, прорвавшихся к резиденции главы правительства. Тысячи граждан взяли штурмом последний блокпост полиции перед резиденцией премьера. Акция протеста началась вечером 26 марта после того, как глава Нетаньяху отправил в отставку министра обороны Израиля Йоава Галланта, который высказался за приостановку реформы. Экс-глава Минобороны заявил, что пауза необходима в целях безопасности страны.

Многотысячные манифестации проходят более 11 недель. В настоящее время протесты продолжаются в крупных городах. В Тель-Авиве граждане устроили беспорядки, перекрыли улицы, стали жечь костры.

Предложенный правительством пакет законов ограничит полномочия Верховного суда и даст кабмину контроль над назначением судей.

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