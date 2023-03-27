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Telegraph: Британия хочет ограничить число принимаемых беженцев до 20 тыс. человек в год

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Правительство Великобритании собирается установить лимит на число принимаемых беженцев на уровне не более 20 тыс. человек в год. Об этом в воскресенье сообщила газета The Telegraph со ссылкой на источники.

Британия хочет ввести лимит на беженцев
© ТАСС

По ее сведениям, премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак хочет предложить безопасный и легальный способ попасть в Великобританию лицам, которые покидают родную страну по политическим причинам. В настоящее время подобные специальные схемы действуют только для беженцев из Афганистана, Гонконга и Украины. Кроме того, существуют программы по воссоединению семей, которые предполагают упрощенный процесс переезда в Великобританию для тех, у кого в королевстве живут родственники.

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О планах ввести лимит на число ежегодно принимаемых в страну беженцев впервые сообщила глава МВД Великобритании Суэлла Браверман 7 марта во время презентации законопроекта об ужесточении борьбы с незаконной иммиграцией. По ее словам, такая мера обеспечит исправную работу системы предоставления убежища на основании "возможностей местных властей" по размещению беженцев, оказанию им бесплатных государственных услуг и иной поддержки. Браверман тогда уточнила, что королевство с 2015 года удовлетворило около полумиллиона прошений об убежище, в том числе дав возможность осесть в стране 160 тыс. украинцев (без учета 65 тыс. человек, приехавших по программе воссоединения семей), 150 тыс. гонконгцев и 25 тыс. афганцев.

Согласно официальной статистике британского МВД, число нелегалов, пересекающих пролив Ла-Манш на надувных лодках с целью добраться до Соединенного Королевства, на протяжении пяти последних лет неуклонно увеличивается, несмотря на обещания правящей Консервативной партии бороться с незаконной иммиграцией. В 2018 году было зафиксировано 299 подобных случаев, в 2019 году - 1,8 тыс., в 2020 году уже 8,4 тыс. человек воспользовались незаконным морским путем, а в 2021 году - 28,5 тыс. человек. В прошедшем году этот показатель вырос на 60% и достиг 45,7 тыс. Сунак ранее назвал борьбу с нелегальной иммиграцией одной из пяти главных целей своего кабинета.

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