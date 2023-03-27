Венгрия объяснила конфликт с администрацией Байдена

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12 минут назад

Глава МИД Венгрии Сийярто заявил об отношении Белого дома к Будапешту как к оппоненту

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Администрация Джо Байдена позиционирует себя не как дружественного союзника Венгрии, считая Будапешт оппонентом, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

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Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Сийярто подчеркнул: «Не мы считаем их оппонентом». Он назвал США другом и союзником Венгрии. Однако, по его словам, действующая администрация США относится к Венгрии как к оппоненту, поскольку «патриотичное, консервативное, правое правительство» в Будапеште делает все для защиты национальных интересов и не желает «выслушивать оценки и наставления извне». Как отметил Сийярто, Белому дому такое поведение «не нравится».

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По словам министра, посол США в Будапеште Дэвид Прессман излишне часто оценивает внутренние дела Венгрии – венгерских дипломатов за такое поведение немедленно отозвали бы из-за рубежа, передает ТАСС.

Сийярто назвал ошибкой поставки западными странами оружия Украине, поскольку Венгрия выступает «против любых шагов, которые ведут к эскалации военных действий». Он указал, что США направляют Киеву «гораздо больше оружия, чем европейцы».

«Пока они это делают, Украина сможет воевать», – сказал министр.

Напомним, Сийярто заявлял, что Прессману было бы лучше не пытаться учить всех жизни, а заниматься улучшением двусторонних отношений.

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