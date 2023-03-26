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31 минуту назад

Нетаньяху снял с должности министра обороны

ТАСС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху снял в воскресенье с должности министра обороны Йоава Галанта. Об этом говорится в заявлении, распространенном канцелярией израильского премьера.

Нетаньяху уволил министра обороны
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху принял сегодня вечером решение отстранить от должности министра обороны Йоава Галанта", - указывается в тексте.

Галант выступил вечером 25 марта со специальным заявлением, в котором высказался за приостановку судебной реформы, вызвавшей многочисленные протесты в стране. Он предупредил, что возникший из-за этого в обществе раскол уже проникает в ряды израильской армии и это создает угрозу национальной безопасности.

В мире,Биньямин Нетаньяху,
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